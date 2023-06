Estratto dell'articolo di Giuseppe Scarpa per https://roma.repubblica.it/

TOTTI ILARY LA GUERRA DEI ROLEX

E anche la saga dei Rolex, nell'interminabile lite tra Francesco Totti e Ilary Blasi, è ai titoli di coda. Il magistrato si è espresso per una sorta di affidamento condiviso degli orologi. I giudici, in sostanza, hanno dato di nuovo ragione alla conduttrice televisiva.

Il verdetto sembrerebbe quasi un pareggio, in realtà. Ma analizzando il punto di partenza del campione della Roma, ovvero la sua richiesta, le cose sono un pochino differenti. L'ex capitano giallorosso pretendeva, categoricamente, che gli venissero restituiti dalla ex moglie.

Adesso invece dovranno essere affidati a un sorta di custode che permetterà a entrambi di poterne godere. Insomma dovranno dividersene la gestione. Una divisione non difficile visto che si tratta di 4 Daytona, tra questi quello che vale di più si aggira intorno agli 80mila euro.

francesco totti e il suo amato rolex 4

Il giudice, però, si è espresso solo sul possesso dei Rolex. La proprietà non è stata definita, questo per ipotesi potrebbe essere un nuovo terreno di scontro per gli avvocati delle due star, Alessandro Simeone, Pompilia Rossi e Valerio Ronchi (per Blasi) e Antonio Conte (per Totti). […]

