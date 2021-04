28 apr 2021 11:08

COME FINIRA' LA CAUSA AD ASTRAZENECA? IN UN BUCO NELL'ACQUA - SI APRE OGGI IL PROCESSO INTENTATO DALL'UE CONTRO L'AZIENDA DI OXFORD PER LE DOSI DI VACCINO CONCORDATE E MAI CONSEGNATE, MA UNA PERIZIA DI DELOITTE GELA IN PARTENZA BRUXELLES: "UNA CLAUSOLA ESCLUDE IL RICORSO AI TRIBUNALI, IL CONTRATTO NON PREVEDE SANZIONI IN CASO DI MANCATO RISPETTO DEGLI ACCORDI" (COSI' L'UE LA PROSSIMA VOLTA IMPARA A STILARE CONTRATTI DECENTI)