COME FUNZIONANO ATACMS E STORM SHADOW, LE ARMI A LUNGA GITTATA CON CUI L’UCRAINA, DOPO L’OK DI BIDEN, PUO’ ORA COLPIRE DIRETTAMENTE LA RUSSIA? - I VETTORI USA RIESCONO A ESSERE DISTRUTTIVI FINO A 300 KM - UN ATACMS MGM-140 - ACRONIMO DI “ARMY TACTICAL MISSILE SYSTEM”, CON MGM CHE STA PER “MISSILE GUIDATO DA LANCIO MOBILE” (140 INDICA LA GITTATA MEDIA), È UN MISSILE BALISTICO TATTICO TERRA-TERRA A MEDIO RAGGIO A COMBUSTIBILE SOLIDO, LUNGO CIRCA 4 METRI, PRODOTTO DALL'AMERICANA LOCKHEED MARTIN, CHE ARRIVA A UNA VELOCITÀ DI MACH 3 (TRE VOLTE LA VELOCITÀ DEL SUONO) PER UNA GITTATA MASSIMA DI CIRCA 300 KM - GLI STORM SHADOW SONO MISSILI LANCIATI DA UN AEREO IN VOLO, CAPACI DI ELUDERE LE DIFESE NEMICHE VOLANDO A QUOTA BASSISSIMA…

lanciarazzi atacms 4

(ANSA) - ROMA, 17 NOV - Sono due le armi occidentali già in dotazione all'arsenale ucraino per le quali Kiev aspettava l'autorizzazione per colpire in profondità il territorio russo: i missili balistici americani Atacms e quelli da crociera europei Storm Shadow/Scalp, dei quali è dotata anche l'Italia, che fa parte del consorzio che li produce.

ATACMS MGM-140 - Acronimo di Army Tactical Missile System, con Mgm che sta per missile guidato da lancio mobile e 140 che indica la gittata media, è un missile balistico tattico terra-terra a medio raggio a combustibile solido, lungo circa 4 metri, prodotto dall'americana Lockheed Martin, che arriva a una velocità di Mach 3 (tre volte la velocità del suono) per una gittata massima (a seconda dei modelli) di circa 300 km.

lanciarazzi atacms 3

Viene utilizzato normalmente da un lanciatore multiplo mobile Himars. Gli Atacms sono stati progettati negli anni '80 e sono entrati ufficialmente in funzione durante la prima Guerra del Golfo del 1991. Portano testate capaci di penetrare armature pesanti o edifici solidi e bunker, e anche testate a frammentazione, per obiettivi più diffusi. Con gli Atacms sono già stati colpiti obiettivi in Crimea.

STORM SHADOW/SCALP - E' un missile strategico da crociera lanciato da un aereo in volo, capace di eludere le difese nemiche volando a quota bassissima, anche di pochi metri, a velocità appena subsonica, con una gittata fino a 560 km (fino a 250 nelle versioni per esportazione).

I missili Storm Shadow

Porta una testata convenzionale da 450 kg in grado di penetrare e distruggere bunker, edifici di comando, strutture pesanti o piste di aeroporti. Progettato negli anni '90 e in uso dal 2003, Storm Shadow (Presagio di tempesta) viene prodotto dal consorzio europeo Mbda, sigla che include la francese Matra (ex Aerospace), la britannica British Aerospace (Bae) Dynamics e l'italiana Alenia, con un 25% di share di Leonardo. In francese il missile da crociera è denominato Scalp, acronimo di Système de Croisière Autonome à Longue Portée (Sistema da crociera autonomo a lunga gittata).

I missili Storm Shadow - volodymyr zelensky - ucraina

Nel maggio del 2023 prima il Regno Unito e poi la Francia annunciarono l'inizio dell'invio di Storm Shadow/Scalp a Kiev come contropartita ai missili ipersonici e plananti russi. Il loro impiego è stato ufficializzato in varie occasioni, su obiettivi nel Donbass occupato dai russi e in Crimea. Nel settembre del 2023 questi missili colpirono il porto di Sebastopoli, in dicembre quello di Feodosia. Colpite da questi missili cruise anche diverse navi della flotta del Mar Nero.