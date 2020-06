COME HANNO TROMBATO I SINGLE (E NON SOLO) IN QUARANTENA? SPENDENDO MIGLIAIA DI EURO PER ACQUISTARE SEX DOLL DALL’ASPETTO SEMPRE PIÙ REALISTICO: CI SONO QUELLE CHE SBATTONO LE PALPEBRE MENTRE PARLANO E ALCUNE IN GRADO DI SIMULARE ANCHE LA PELLE D’OCA – DURANTE IL LOCKDOWN LE VENDITE SI SONO IMPENNATE, MA TRA GLI ACQUIRENTI CI SONO STATE ANCHE COPPIE CHE…

DAGONEWS

sex doll 1

Come hanno trombato i single in quarantena? Spendendo migliaia di euro per sex doll dall’aspetto sempre più realistico. Le nuove bambole del sesso prodotte da AI AI-Tech sembrano sempre più “umane”: alcune battono le palpebre mentre hanno conversazioni con i clienti, simulano la pelle d’oca e hanno vene visibili sulle braccia e sul petto.

Sex Doll Genie (SDG) ha raccontato che la domanda è aumentata vertiginosamente durante il lockdown: «Stiamo arrivando al punto in cui ora possiamo chiamarli robot sessuali. I prezzi variano da 4mila a 6mila sterline, sono realizzate a mano e alcune hanno delle tecnologie all’avanguardia. Non solo i single si sono rivolti all’acquisto, ma anche le coppie che in quarantena hanno deciso di sperimentare e provare qualcosa di nuovo.

sex doll 4

Molti uomini ma anche donne per la prima volta hanno deciso di acquistarne una visto che in questo momento è più sicuro avere una bambola che rivolgersi a un’app per appuntamenti. Ormai stiamo assistendo a una rivoluzione che non riguarda solo gli uomini single, ma anche le donne disposte a portare una bambola in camera da letto».

