7 feb 2021 19:42

COME HANNO VISSUTO IL SESSO LE COPPIE IN LOCKDOWN? I RACCONTI HOT DI CHI SI È TROVATO A CONDIVIDERE GLI STESSI SPAZI CON IL PARTNER 24 ORE SU 24: DALLA DISPERAZIONE DEGLI SCAMBISTI CHE POSSONO TROMBARE SOLO TRA DI LORO A CHI HA TROVATO OGNI SCUSA PER FIONDARSI TRA LE GAMBE DELL’AMANTE – C'E' ANCHE IL FORTUNATO CHE HA RIPRESO A FARE SESSO COME NON SUCCEDEVA DA ANNI E CHI SI È DOVUTO ARRENDERE ALL’EVIDENZA CHE…