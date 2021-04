Giuseppe Candela per Dagospia

escort

LE FARFALLE, INSTAGRAM E L'ALTRO MONDO (SEGRETO) DELLE ESCORT SUI SOCIAL

Come mai alcuni profili Instagram, in molti casi parecchio seguiti, vicino al proprio nome hanno inserito una farfalla? Una casualità? Le bellissime "influencer" stranamente frequentano gli stessi posti, le stesse feste, vacanze identiche. Quasi come se fossero tour organizzati, inutile dire che si seguono tra loro. La farfalla come tratto distintivo. Gira voce che le signorine occuperebbero il proprio tempo con un altro tipo di lavoro: impegnate nel mondo delle escort. Da qui la farfalla come messaggio chiaro: alle colleghe e ai papabili clienti (informati). La farfalla regna.

escort4 ESCORT