2 – AMANDA TORNA IN ITALIA DA STAR E SOLLECITO RESTA UN REIETTO

Brunella Bolloli per “Libero Quotidiano”

Hanno cominciato insieme a conoscere cosa si prova: loro due e tutto il mondo contro. Gli amanti diabolici ma dal viso angelicato, i fidanzatini che flirtavano in favore di camera con il cadavere ancora caldo di Meredith nella villetta dell' orrore. Loro due, giovani, carini e innamorati, e un mucchio di interrogativi macabri attorno a quella notte del primo novembre 2007.

Amanda Knox e Raffaele Sollecito sono stati i protagonisti di una vicenda della cronaca nera e giudiziaria che tra colpi di scena, condanne e ricorsi, è finita, a seguito di un iter travagliatissimo, con la loro assoluzione: i due ragazzi non hanno commesso il fatto né ci sono prove certe a conferma della loro colpevolezza e, del resto, le indagini sono state fatte in modo grossolano e il movente è ignoto.

Non sono stati loro, dunque, a uccidere la studentessa inglese che divideva con Amanda la casa alla periferia di Perugia. Unico colpevole per quel delitto efferato è l' ivoriano Rudy Guede, condannato a 16 anni con rito abbreviato per omicidio in concorso e violenza sessuale.

Per Amanda e Raffaele, invece, dopo il processo è iniziata una nuova vita. Per lei tutta in discesa, per lui piena di ostacoli. La prova è l' annuncio della partecipazione dell' americana al Festival della Giustizia penale che si terrà a Modena dal 13 al 15 giugno prossimi.

«SONO ONORATA»

Sarà lei la relatrice dell' incontro dal titolo "Il processo penale mediatico" in programma il giorno 15, ha scritto Il Dubbio. «L' abbiamo voluta con noi perché riteniamo sia un' icona del processo mass-mediatico», ha detto Guido Sola, presidente della Camera Penale di Modena, che organizza il festival.

«Sono onorata di avere accettato l' invito per parlare agli italiani in questo evento storico e di tornare in Italia per la prima volta. Prima non c' erano le condizioni», ha risposto lei su Twitter. «Decisione inopportuna», critica l' avvocato Francesco Maresca, legale della famiglia Kercher.

Amanda manca dal nostro Paese da anni, da quando ha deciso di tornare a Seattle e chiudere con le polemiche sul sistema giudiziario italiano. In principio tra l' opinione pubblica e la ragazza dagli occhi di ghiaccio non c' era un gran feeling: troppo bella, troppo algida, troppo poco disperata di fronte alla morte violenta della sua coinquilina per giunta da lei definita «amica», ma senza convinzione.

La platea dei colpevolisti era più folta di quella degli innocentisti. Soprattutto perché Foxy Knoxy, nei primi giorni dopo il dramma, si era inventata un responsabile per autoscagionarsi e aveva fatto il nome del barista congolese Patrick Lumumba, totalmente estraneo ai fatti e tirato in ballo suo malgrado. Per quella bugia, lei è stata condannata a tre anni di calunnia e Lumumba risarcito con 8mila euro per l' ingiusta detenzione.

Poi ci sono state le accuse mosse dalla studentessa americana alla polizia, rea di avere usato maniere ruvide nei suoi confronti in fase di interrogatorio. E, molto più di recente, ha fatto assai discutere la scelta della Knox di andare in giro per le scuole e le università degli Stati Uniti a tenere una serie di conferenze, lautamente pagate, sviscerando il suo caso di «malagiustizia» e tornando sull' assassinio della sfortunata Metz. Ovvio che i Kertcher non l' abbiano presa bene: «Specula sul corpo di nostra figlia».

Nonostante questo, però, Amanda in patria è considerata alla stregua di un' autorità, nella sua città la amano e ora torna in Italia da star ad un Festival che, probabilmente, senza il suo intervento, non richiamerebbe la stessa folla di appassionati della materia, giornalisti, curiosi in cerca di un selfie con l' ex imputata riconosciuta innocente.

Knox, oggi 31enne, è riuscita a lasciarsi alle spalle una storia che ha sconvolto non solo Perugia, ma l' Italia intera. Mentre lo stesso non si può dire per il pugliese Sollecito, assolto come lei, eppure così poco amato e non certo invitato a discettare di Legge a consessi in patria o all' estero. È vero che Amanda ha fatto della sua vicenda personale quasi un lavoro, mentre Raffaele, con una laurea in ingegneria informatica e la creazione di una start-up per commemorare i defunti, si è dedicato ad altro, di certo non con i risultati sperati.

Si è dovuto trasferire in Francia, perché in Italia conoscono tutti il suo passato ed è come se avesse impresso un marchio addosso. In più, non gli va bene neppure con le donne: «Non riesco ad avere una storia con una brava ragazza», si è lamentato di recente. «I genitori non si fidano di me». Mentre Amanda ha da tempo un fidanzato che le ha fatto una proposta di nozze speciale, facendole cadere un "meteorite" in giardino. Destini diversi, per i due un tempo così intimi.

RICORSO A STRASBURGO

Intanto, il governo italiano fa sapere di avere impugnato davanti alla Grande chambre la decisione con la quale la Corte europea di Strasburgo ha sostenuto che l' Italia ha violato il diritto alla difesa della Knox nell' indagine sull' omicidio di Meredith. La Grande chambre è una sorta di Cassazione della Corte europea, che ora dovrà pronunciarsi sull' ammissibilità della richiesta del governo di trasmettere a essa la decisione della Corte europea. Decisione sulla quale si è riservata. Se riterrà ammissibile la richiesta si passerà alla discussione. A gennaio i giudici di Strasburgo hanno deciso che lo Stato deve risarcire i «danni morali» subìti dalla 31enne pagandole 10mila e 400 euro e 8mila per le spese legali. Ora l' impugnazione.

