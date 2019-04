COME MAI APEX LEGEND È IL VIDEOGIOCO PIÙ CERCATO SU PORNHUB? – IN SOLI DUE MESI PIÙ DI 2,3 MILIONI DI RICERCHE E SONO STATI PRODOTTI VIDEO DI OGNI SORTA, COME GIÀ SUCCESSO PER FORTNITE E FINAL FANTASY VII (CON PROTAGONISTA VALENTINA NAPPI) – LA PARODIA “ASS SEX LEGEND”, LE VERSIONI HENTAI E LE RIVISITAZIONI IN CARNE E OSSA DEI PERSONAGGI FEMMINILI COME “WRAITH”… – FOTOGALLERY DA SMANETTONI

Marco Paretti per www.fanpage.it

apex legends 12

Sul web c'è una "regola" che in molti conoscono e che negli anni si è rivelata essere incredibilmente vera. È la regola numero 34: di ogni cosa c'è una versione porno, senza eccezioni. Vi sembra assurdo? Se ci pensate – e fate qualche ricerca sui portali più famosi – vi accorgerete che la verità è proprio questa. Non stupisce, quindi, che i più grandi trend di ogni settore finiscano prima o poi all'interno di un portale pornografico, com'è stato nel caso di Apex Legends, grande fenomeno videoludico che fin da subito ha fatto nascere "parodie" pornografiche dedicate ai suoi personaggi. E che in poco tempo è diventato il videogioco più cercato su Pornhub.

apex legends 13

Il titolo di Respawn Entertainment è in breve tempo riuscito a spodestare Fortnite proprio all'interno del sito web a luci rosse più visitato del mondo, raccogliendo più di 2,3 milioni di ricerche uniche legate al videogioco in soli due mesi. Un successo confermato dallo stesso portale il cui picco si è registrato a febbraio, in concomitanza con il lancio del nuovo battle royale che ha sfidato Fortnite raccogliendo decine di milioni di giocatori in poche settimane. Un nuovo picco verso l'alto si è poi ottenuto in seguito all'uscita del primo pass stagionale e all'uscita della nuova leggenda, Octane.

apex legends porno 6

Apex Legends, i personaggi più cercati su Pornhub

Spulciando tra i termini più cercati, però, si cominciano a notare delle sorprese. Analizzando per esempio i personaggi più popolari tra le innumerevoli ricerche relative ad Apex Legends, infatti, si nota che ad accompagnare l'inevitabile presenza dei personaggi femminili – cioè Wraith e Lifeline – si trovano anche Mirage, il personaggio senza dubbio carismatico, e un inaspettato Pathfinder. Se non avete giocato al gioco forse non vi renderete conto della strana ricerca legata a Pathfinder. Il motivo è presto detto: il personaggio è un robot. Ma d'altronde, come dicevamo ad inizio articolo, la regola 34 riesce sempre a stupire.

Apex Legends porn, hentai e Wraith: le parole più cercate

apex legends 16

Se da un lato ci sono i personaggi più cercati dagli utenti più maliziosi, dall'altro ci sono i termini di ricerca associati a questo interesse. Nel caso di Apex Legends, come sottolinea lo stesso Pornhub sul suo sito, i termini di ricerca associati al videogioco più popolari sono stati l'inevitabile "Apex Legends Porn" seguito da Apex Legends hentai" e "Apex Legends Wraith". Quest'ultima sembra aver catturato l'attenzione di molti utenti, anche in virtù del fatto di essere da un lato il personaggio femminile più intrigante e dall'altro quello più in vista ad ogni accensione del gioco.

apex legends 15

Apex Legends diventa un porno: "Ass Sex Legends"

Ovviamente questa mole di ricerche è collegata ad una folta produzione di filmati. La maggior parte di questi sono stati realizzati in computer grafica utilizzando dei modelli 3D ricreati secondo le forme dei personaggi di Apex Legends. Ma come la storia di Pornhub ci ha ormai insegnato, prima o poi arriva anche la parodia in carne ed ossa. Quella di Apex si chiama "Ass Sex Legends" ed è stata definita dai creatori "un omaggio al videogioco di successo Apex Legends". Non è la prima volta che un videogioco diventa un film porno: in passato lo stesso trattamento è stato riservato a Fortnite, Red Dead Redemption 2 e Final Fantasy VII, che peraltro vedeva come protagonista l'italiana Valentina Nappi.

apex legends 14