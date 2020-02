27 feb 2020 15:52

COME MAI IL GOVERNO HA CAMBIATO STRATEGIA? – DOPO AVER DIFFUSO IL PANICO E FATTO TAMPONI ANCHE AI PASSERI, SI È STABILITO FINALMENTE DI PROVARE A RASSERENARE GLI ANIMI. LA DECISIONE DI NON ESEGUIRE PIÙ TEST SUI CITTADINI ASINTOMATICI È STATA PRESA DUE SERE FA IN UNA RIUNIONE NOTTURNA, QUANDO SI È VISTO CHE MOLTI PAESI STRANIERI VIETAVANO L’ACCESSO AGLI ITALIANI…