11 apr 2019 13:04

COME MAI HARRY E MEGHAN HANNO DECISO DI TRASFORMARE LA NASCITA DEL BABY SUSSEX IN UN EVENTO PRIVATO? LEI NON SOLO NON FARÀ LA CLASSICA APPARIZIONE DOPO IL PARTO CON IL PICCOLO IN BRACCIO, MA NON SARANNO FORNITI DETTAGLI SU QUANDO NASCERÀ, SUL PESO O SULLO STATO DI SALUTE – DOPO UN MATRIMONIO IN MONDOVISIONE, LA SCELTA DI FARE UN PASSO INDIETRO VIENE DALL'ATTRICE O DALLA FAMIGLIA REALE CHE PERCEPISCE UN CERTO FASTIDIO TRA I SUDDITI?

Michaela Bellisario per "www.iodonna.it" meghan harry e elisabetta ii Harry e Meghan continuano a vivere alla loro maniera: con il massimo dei privilegi e il massimo della privacy. Il principe e l'ex attrice hanno deciso di mantenere "privata" la nascita di Baby Sussex, prevista in ogni momento nelle prossime settimane. L'annuncio, in pratica, sarà dato solo qualche giorno dopo. Meghan, insomma, non esibirà il bambino come ha sempre fatto invece Kate Middleton (raccogliendo le critiche delle mamme di tutto il mondo), in piedi, davanti all'ingresso del St Mary's Hospital, con il nuovo arrivato tra le braccia. La dichiarazione è avvenuta con un comunicato ufficiale di Kensington Palace. Difficile garantire, però, l'indiscrezione sulla nascita: la stampa britannica è agguerrita e, in ogni caso, si saprà subito del lieto evento. harry e meghan 2 Nessun dettaglio sulla nascita Ufficilamente, sottolinea un comunicato della Royal Family, non saranno forniti dettagli sulla nascita del bambino, nè sul peso o sullo stato di salute. "I duchi di Sussex saranno lieti di condividere pubblicamente la gioia del bambino solo dopo aver celebrato privatamente come famiglia", recita la nota "operativa". il comunicato di meghan e harry Harry e Meghan con questa decisione stanno prendendo sempre di più le distanze dal resto della famiglia reale. Sembra che la Markle abbia deciso di partorire a casa e non in ospedale, e cioè nel Frogmore Cottage dove lei e il principe si sono appena trasferiti. Al parto assisteranno sia la madre dell'ex attrice, Dorian, sia Harry. harry e meghan 1 La coppia ha annunciato la gravidanza lo scorso ottobre, il giorno dopo le nozze di Eugenia di York, e nello scorso gennaio la duchessa di Sussex ha rivelato che il parto sarebbe avvenuto tra la fine di aprile e l'inizio di maggio. Il nascituro sarà settimo in linea di successione al trono e sarà il quarto nipote per il principe Carlo, l'ottavo pronipote per la regina Elisabetta e il duca di Edimburgo.