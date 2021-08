COME MAI IN ISRAELE I RICOVERI SONO AUMENTATI NONOSTANTE L’ALTA PERCENTUALE DI VACCINATI? - SU 515 PAZIENTI ATTUALMENTE RICOVERATI PER COVID GRAVE, 301 (IL 58,4%) SONO COMPLETAMENTE VACCINATI: SI TRATTA DI QUELLO CHE IN STATISTICA È CONOSCIUTO COME “PARADOSSO DI SIMPSON”, MA NON SIGNIFICA CHE I VACCINI NON SIANO EFFICACI, SOLO CHE I NUMERI SONO INGANNEVOLI SE NON RIFERITI AL CONTESTO. LE PERCENTUALI, INFATTI, SONO CONFUSE DA...

Davide Frattini per "www.corriere.it"

Da ex ministro della Difesa e neo ministro della Sanità (ombra) aveva girato il Paese da nord a sud, da Haifa a Eilat, per ascoltare le lamentele dei piccoli negozianti e dei ristoratori, per visitare le corsie degli ospedali e confortare i medici e gli infermieri. Erano i primi mesi della pandemia, Naftali Bennett aveva lasciato il governo e poteva permettersi di criticare – tra tattica politica e buon senso – le mosse dell’ormai avversario Benjamin Netanyahu.

Leader della destra che sostiene le colonie, aveva stampato le sue idee in un tascabile dal titolo fin troppo baldanzoso – Come sconfiggere una pandemia – in cui predicava che «il lockdown non è una strategia ma un fallimento» e prevedeva che «la nostra società dovrà imparare a convivere con il Covid-19». Dal 13 giugno il primo ministro è lui e Israele è stato colpito da una quarta ondata di infezioni, spinte dalla cosiddetta variante Delta.

Come spiega Silvia Turin sul Corriere non significa che l’immunizzazione non stia funzionando: «Questa settimana i numeri mostravano che, su 515 pazienti attualmente ricoverati per Covid grave, 301 (il 58,4%) erano completamente vaccinati.

Non significa che i vaccini non siano efficaci (o lo siano meno delle attese), ma solo che i numeri sono ingannevoli se non riferiti a un contesto specifico.

Queste percentuali, infatti, sono confuse dall’età dei vaccinati e dall’alto tasso di vaccinazione di Israele e danno vita al paradosso israeliano che è quello conosciuto in statistica come paradosso di Simpson».

Bennett non ha voluto cedere alle pressioni degli esperti che spingevano per una quarantena nazionale, ha dichiarato di voler aspettare gli effetti degli interventi. Ha dato il via libera a una terza dose di vaccino a partire dagli over 60 (1,4 milioni l’hanno già ricevuta) e da un paio di giorni è possibile prendere appuntamento dai 40 anni in su (Bennett ne ha 49 e si è fatto fotografare mentre riceveva l’iniezione per spingere la campagna). Ha ordinato di isolare la nazione : i Paesi da cui è possibile tornare senza la quarantena di una settimana (anche se già vaccinati due volte) sono solo 10, i viaggi in altri come Spagna o Brasile sono vietati salvo in casi di emergenza garantiti da un permesso speciale. Le scelte sembrano funzionare, dopo il picco i nuovi contagiati sono stabili e cominciano a scendere , i ricoverati in condizioni gravi sono al momento 670, i dirigenti degli ospedali spiegano però di essere in affanno e stanno riducendo le operazioni al di fuori del Covid-19.

Al più presto il governo vorrebbe estendere le vaccinazioni ai minori di 12 anni (nella popolazione adulta resta un milione di persone che si rifiuta): per ora sono partiti i test di massa sui bambini dai 3 anni per verificare se abbiano incrociato il virus e sviluppato gli anticorpi che permetterebbero loro di ottenere il certificato verde (serve per le attività sportive in palestra o per partecipare a feste di matrimonio e soprattutto evita la quarantena dopo essere entrati in contatto con un caso positivo).

L’anno scolastico – dopo una serie di discussioni – comincia senza rinvii il primo settembre, restano da convincere i genitori no vax che stanno allestendo classi alternative all’aperto (la prima pioggia da queste parti è prevista verso ottobre-novembre) e sono state rintuzzate le sparate della ministra dell’Educazione che non voleva permettere le inoculazioni facoltative – per i maggior di 12 anni – durante le ore a scuola.

Gli insegnanti devono avere il green pass: vaccinazione, guarigione o test negativo a 48 ore. Queste misure – accompagnate dalla riduzione del numero di partecipanti agli eventi e dall’obbligo di indossare la mascherina al chiuso nei locali pubblici – fanno sperare agli israeliani di evitare un altro lockdown: fra poche settimana cominciano le celebrazioni per le festività ebraiche e tutti contano di poterle passare in famiglia.

