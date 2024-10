4 ott 2024 16:51

COME MAI MELANIA TRUMP SI È SCHIERATA PER IL DIRITTO ALL’ABORTO? – DA TEMPO THE DONALD HA AMMORBIDITO LE SUE POSIZIONI SULL’INTERRUZIONE DI GRAVIDANZA PERCHÉ SA CHE SULL’ARGOMENTO SI GIOCA UNA FETTA DI VOTI: SUL TEMA I DEMOCRATICI SONO IN VANTAGGIO E MANDARE AVANTI MELANIA SEMBRA UNA STRATEGIA PER EMPATIZZARE CON LE DONNE – MA LE PAROLE DELL’EX FIRST LADY GENERANO IL CAOS TRA I REPUBBLICANI: IL VICE DI TRUMP, J.D. VANCE, È SEMPRE STATO INFLESSIBILE CONTRO L'ABORTO, COSÌ COME PARTE DEL PARTITO…