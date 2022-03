COME MAI PIERSILVIO SABATO NON METTERÀ PIEDE A VILLA GERNETTO PER IL “MATRIMONIO SIMBOLICO”, TRA IL PADRE E MARTA FASCINA?

DAGONEWS

marina berlusconi piersilvio e silvio

Come mai Piersilvio non metterà piede sabato a Villa Gernetto, a Lesmo, per il “matrimonio simbolico”, tra il padre e Marta Fascina? Di più: è assai probabile che anche l’altro erede maschio, Luigi, figlio di Veronica, non potrà assaggiare il sontuoso menù preparato da Vittorio Cerea, ristorante tristellato di Brusaporto. E solo il profondissimo affetto di Marina per il suo “papi” l’ha convinta ad assistere alla zuppa di nozze scodellata dal duplex Ronzulli-Fascina, con tanto di ritorno alla chitarra e voce di Michele Apicella.

PARTECIPAZIONE AL FINTO MATRIMONIO TRA SILVIO BERLUSCONI E MARTA FASCINA

Per scoprire il “giallo di Arcore” occorre fare un passo indietro, tornare ai giorni della corsa al Quirinale quando l’85enne Berlusconi fu ricoverato d’urgenza al San Raffaele e per quattro giorni la sua vita fu davvero appesa a un filo, al punto che, dai figli a Confalonieri, tutti si scapicollarono al capezzale, preoccupatissimi, pronti a dargli l’ultimo saluto. Poi l’anestetista-factotum Zangrillo fece il solito miracolo e Silvio resuscitò.

Fu durante quelle ore di tregenda, a un passo dalla tragedia, che la 32enne Marta Fascina sarebbe giunta a un pelo dal diventare, oltre la sposa non simbolica del Cavaliere, una dei primi azionisti dell’impero berlusconiano, grazie – dicono fonti familiari – a una cospicua donazione di azioni.

gli auguri di san valentino di silvio berlusconi e marta fascina

Solo l’ira furibonda dei cinque figli, sia quelli di primo che di secondo letto per una volta coalizzati, avrebbe fato saltare l’operazione Fascina con tanto di intervento di avvocati di tutti i tipi. Alla fine la Fascina sarebbe scesa a più miti consigli accettando un bonus in denaro ancora non quantificato e la sceneggiata del “matrimonio simbolico”. Ma finché Berlusconi si reggerà in piedi – vedrete - la guerra tra la Fascina e gli eredi si arricchirà di nuove e sapide scene da un patrimonio…

