COME MAI L’INDIA E’ PASSATA DA POCHI CONTAGI A TREMILA MORTI AL GIORNO? PIU’ DI TRE MILIONI DI CASI NEL PAESE. NUOVO RECORD DI DECESSI: 3.689 IN 24 ORE – PER GLI ESPERTI LA COLPA E? DELLA CAMPAGNA ELETTORALE, OLTRE CHE DEI GRANDI RADUNI RELIGIOSI E SPORTIVI - L'INDIA HA RICEVUTO SABATO IL PRIMO LOTTO DEL VACCINO SPUTNIK-V DI FABBRICAZIONE RUSSA

Covid, in India: sono 392.488 i contagi da coronavirus in un solo giorno. Lo riferisce il ministero della salute federale, con un totale di 3.349.644 casi attivi nel paese. Intanto ieri, secondo gli ultimi dati diffusi dall'Indian Council of Medical Research, è iniziata la terza fase di vaccinazione per le persone di età superiore ai 18 anni. Finora in India sono state somministrate oltre 156 milioni di dosi dall'inizio della campagna di vaccinazione avviata a gennaio. L'India ha ricevuto sabato il primo lotto del vaccino Sputnik-V di fabbricazione russa.

Sono invece almeno 3.689 i morti per Covid-19 in India, il numero più alto registrato in un solo giorno dall'inizio della pandemia. Ad oggi le vittime complessive sono almeno 215.542, secondo i dati diffusi dal ministero della Salute del Paese. Le autorità hanno segnalato altri 392.488 nuovi casi di coronavirus, l'undicesimo giorno consecutivo di oltre 300.000 casi, dopo che ieri la cifra ha superato i 400.000 per la prima volta. Il totale dei casi registrati sale così a 19.557.457.

