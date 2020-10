3 ott 2020 13:39

COME LA METTI CON LA GREGORETTI? – IL GUP HA ACCOLTO LE RICHIESTE DELLA DIFESA DI SALVINI E SENTIRÀ CONTE, TONINELLI E LA TRENTA IL 20 NOVEMBRE PER UN APPROFONDIMENTO ISTRUTTORIO – SARANNO ASCOLTATI ANCHE DI MAIO E LAMORGESE, IL 4 DICEMBRE - INTANTO IL CAPITONE INCASSA IL SOSTEGNO DELLA LE PEN (CHE CULO): "PORTARE UN LEADER IN TRIBUNALE PER AVER IMPEDITO L'INVASIONE È UNA VERGOGNA"