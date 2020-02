COME MI RICICLO NETTURBINO - LA NUOVA VITA DEL 47ENNE DAVIDE MATTIELLO, DA PARLAMENTARE A AUTISTA-RACCOGLITORE DEL SERVIZIO TORINESE DI RACCOLTA DELLA CARTA E DEL CARTONE – L’EX DEPUTATO PD, CHE ERA STATO ELETTO ALLA CAMERA NEL 2013 MA ALL’ULTIMA TORNATA AVEVA PERSO LO SCRANNO, SU FACEBOOK HA COMMENTATO: “A FORZA DI NARRAZIONI STAVO RISCHIANDO DI PERDERMI LE AZIONI…”

Gabriele Guccione per "www.corriere.it"

davide mattiello 5

Smessi i panni da parlamentare e abbandonato lo scranno a Montecitorio, Davide Mattiello, deputato del Pd fino alle ultime Politiche del 2018, si è — verrebbe da dire — riciclato, re-inventandosi come autista-raccoglitore del «Cartesio», il servizio torinese di raccolta della carta e del cartone erogato dalla cooperativa Arcobaleno. «Il 2020 è iniziato con questa scelta di campo.

davide mattiello 4

Obiettivi: non pesare sui bilanci del movimento, ritrovare la strada, le periferie, le persone in carne ed ossa… Insomma: la realtà, perché a forza di narrazioni stavo rischiando di perdermi le azioni», annuncia Mattiello sul suo profilo Facebook, al secondo giorno di lavoro da netturbino.

«È un lavoro complesso — sottolinea l’ex deputato che non ha lasciato la politica restando presidente della Fondazione Benvenuti in Italia e consulente della commissione parlamentare antimafia —, ci prendiamo cura dell’ambiente mettendo in pratica l’economia circolare che tende al “rifiuto-zero”».

davide mattiello 3

Mattiello, 47 anni, un passato (e un presente) da educatore e animatore nel mondo del sociale torinese, da Libera ad Acmos, è stato eletto alla Camera nel 2013 ma all’ultima tornata aveva perso lo scranno. Il suo non è il primo caso, sotto la Mole, di un ex eletto — qualcuno direbbe trombato — che si reinventa un nuovo lavoro daccapo dopo l’esperienza in Parlamento.

davide mattiello 2

Era capitato anche a un’altra esponente del Pd, l’ex deputata Paola Bragantini, che una volta abbandonata la Camera ha deciso di imbracciare il volante di un’auto bianca nelle vesti di tassista.

davide mattiello 1 DAVIDE MATTIELLO davide mattiello 6