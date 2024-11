COME MONETIZZA AMANDA KNOX – A PERUGIA INIZIANO LE RIPRESE DELLA SERIE TV PRODOTTA DALL’EX FIDANZATA DI RAFFAELE SOLLECITO, E BASATA SULLA “STORIA VERA DI COME SIA STATA ERRONEAMENTE CONDANNATA”. A INTERPRETARE AMANDA SARÀ MARGARET QUALLEY– L’AVVOCATO FRANCESCO MARESCA: “PER AMANDA SONO IMPORTANTI SOLO I PROFITTI. L’ULTIMA SENTENZA DELLA CORTE D’APPELLO DI FIRENZE CONFERMA LA CONDANNA PER CALUNNIA E LA SUA PRESENZA NELLA CASA DEL DELITTO CON UN TRIPLO SALTO MORTALE CHE LA VUOLE SPETTATRICE, SENZA RESPONSABILITÀ, DI UN OMICIDIO COMMESSO A POCHI METRI DI DISTANZA DA LEI..”

Estratto dell’articolo di Eri.P. per “QN – la Nazione - il Resto del Carlino – il Giorno”

Ad Avetrana il sindaco ha sbattuto i piedi e il giudice gli ha dato ragione: via il nome della cittadina del Salento dall’adattamento cinematografico del delitto di Sarah Scazzi, ‘Qui non è Hollywood’. […] Perugia no, lascia correre. Ormai la storia nera della studentessa inglese Meredith Kercher, violentata e sgozzata in una notte su cui non è mai stata fatta chiarezza, resta appiccicata alla capitale del cioccolato (e all’epoca della droga) come un brutto ricordo che nessuno ha il coraggio di archiviare.

Non tanto perché, 17 anni dopo, si sta girando l’ennesimo film «di cui non si sentiva il bisogno», insorge l’avvocato Francesco Maresca, quanto perché la vera protagonista di quella pagina di sangue e misteri, sarà non la vittima, la ragazzina spezzata mentre si affacciava alla vita, ma Amanda Knox.

Indagata, arrestata, condannata, assolta ma ancora lì, sulla scena del crimine, involontaria spettatrice, secondo l’ultima sentenza delle 7-8 che si sono susseguite. La serie tv di Hulu, canale streaming della Disney, ha battuto il primo ciak a Orvieto, per poi spostarsi da martedì a venerdì nel capoluogo, rinviando anche le luminarie di Natale. Tra i produttori c’è la stessa Knox, con Monica Lewinsky […].

[…] A dare il volto ad Amanda è Margaret Qualley […]. La descrizione ufficiale spiega che la serie «è basata sulla storia vera» di come Knox sia stata «erroneamente condannata per l’omicidio di Meredith e descrive la sua odissea di sedici anni per liberarsi». […]

[…] Chi storce il naso è Maresca. «A 17 anni dalla tragica morte di Meredith ancora continuiamo a parlarne nei luoghi meno appropriati» commenta il legale dei Kercher. L’omicidio di Mez ha tenuto banco per anni «nelle aule di giustizia e poi sui set televisivi e cinematografici per iniziativa di vari produttori e di Knox che continua a rimescolare su questa triste vicenda».

«Ho già detto varie volte – sottolinea – che sarebbe opportuno il silenzio, ma evidentemente per questa americana sono importanti solo i profitti che ricava da una vicenda di cui si lamenta ma che le ha portato soldi e fama».

Anche perché, ricorda il legale «l’ultima sentenza della Corte d’appello di Firenze conferma la condanna per calunnia di Amanda nei confronti di Patrick Lumumba (indicato inizialmente come l’assassino, ndr) e la sua presenza nella casa del delitto con un triplo salto mortale che la vuole spettatrice, senza responsabilità, di un omicidio commesso a pochi metri di distanza da lei».

