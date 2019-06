8 giu 2019 12:36

COME IN UN B MOVIE - A LODI UNA DONNA ARBITRO VIENE FILMATA DA QUALCHE PORCELLONE MENTRE ERA SOTTO LA DOCCIA - E’ ACCADUTO DURANTE UN TORNEO PER SQUADRE UNDER 15 - IL GIUDICE SPORTIVO HA TRASMESSO GLI ATTI ALLA PROCURA DELLA FIGC, RISERVANDOSI DI PRENDERE DECISIONI DISCIPLINARI A CARICO DEI RESPONSABILI E DELLE SOCIETÀ…