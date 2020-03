COME POTRÀ MAI “DIBBA” DIVENTARE LEADER DEL M5S CON UN PADRE COSÌ? - VITTORIO DI BATTISTA SU FACEBOOK FA LO SPIRITOSO DOPO LA NOTIZIA DEL CONTAGIO DI NICOLA ZINGARETTI: “PRENDI QUESTO VIRUS, ZINGARO”

vittorio di battista

Da “il Messaggero”

«Prendi questo virus, zingaro». Il post su Facebook di Vittorio Di Battista, padre dell'esponente 5Stelle Alessandro, arriva dopo la notizia del contagio da Coronavirus di Nicola Zingaretti. Di Battista (Vittorio) ha parafrasato il testo di Zingara, successo della cantante Iva Zanicchi del 1969. Risultato? «Prendi questo virus, zingaro. E poi dimmi che destino avrai. Di Riccardi e Albertelli. Cantano Iva Zanicchi e Nicola Di Bari».

NICOLA ZINGARETTI DOPO IL CONTAGIO DA CORONAVIRUS

Nessun riferimento diretto al neocontagiato presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, ma l' allusione è evidente, proprio dalla scelta della canzone per l' assonanza col cognome del governatore. Di Battista, del resto, non è nuovo provocazioni social con sparate al vetriolo. Anni fa scrisse d' aver votato tre volte alle primarie del Pd e non era vero.