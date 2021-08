COME È POTUTO SUCCEDERE IL MEGA ATTACCO HACKER ALLA REGIONE LAZIO? - IL COPASIR VUOLE VEDERCI CHIARO: DOMANI AUDIZIONE DI LUCIANA LAMORGESE E MERCOLEDÌ DEL DIRETTORE DEL DIS ELISABETTA BELLONI – L’AUDIZIONE DEL MINISTRO DELL’INTERNO ERA GIÀ PREVISTA, MA CON IL CASINO DELL’ATTACCO CIBERNETICO È DIVENTATA ANCORA PIÙ URGENTE…

(ANSA) - ROMA, 02 AGO - Il Comitato parlamentare per la Sicurezza della Repubblica è convocato domani alle 13 per l'audizione del ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese e mercoledì alle 14 per la audizione del direttore del Dis, Elisabetta Belloni, anche in merito al grave attacco cibernetico alla Regione Lazio, nonché alle aggressioni subite dalle forze dell'ordine che presiedano i cantieri della Tav.

Così la presidenza del Copasir, guidato da Adolfo Urso. L'audizione del ministro Lamorgese era già prevista ed avrebbe dovuto essere l'ultima prima della pausa estiva, dopo quelle dei ministri Colao, Guerini e Di Maio svoltesi nei giorni scorsi.

Il Copasir, sottolinea la presidenza, "ha però ritenuto necessario svolgere anche un'audizione del direttore del Dis per avere ulteriori elementi in merito al grave attacco hacker, tutt'ora in corso, che ha colpito la Regione Lazio con gravi conseguenze sulla profilassi vaccinale e in generale sui servizi pubblici".

