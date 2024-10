COME PREVISTO, L'“OPERAZIONE ALBANIA” È UN GRAN PASTICCIO – TRA I 16 MIGRANTI PORTATI NEL CENTRO DI PRIMA ACCOGLIENZA DI SHENGJING, 4 DOVRANNO TORNARE IN ITALIA A BORDO DELLA NAVE DELLA MARINA: DUE SONO MINORENNI E DUE SONO “FRAGILI”, QUINDI NON POSSONO ESSERE RINCHIUSI NELLE NUOVE STRUTTURE IN ALBANIA – IL MINISTRO DELL’INTERNO, PIANTEDOSI, IN PARLAMENTO SI VANTA DELL’ACCORDO SIGLATO DA GIORGIA MELONI CON EDI RAMA…

Mentre il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi in Parlamento difende il “modello Albania”, dal centro di Shengjin in quattro devono essere riportati rapidamente in Italia. Dei sedici migranti intercettati di fronte a Lampedusa, due risultano essere due sedicenni bengalesi, due sono adulti in condizione di estrema vulnerabilità.

Contattato, il Viminale ha confermato solo il trasferimento dei due ragazzini, ma fonti locali confermano la presenza di altre due persone che dovrebbero esser celermente portate in Italia. In serata, conferma l’autorità portuale di Schengjin, anche loro sono stati traferiti sulla Libra.

Dal centro di prima accoglienza albanese dove hanno passato l’intera giornata, i primi due ragazzini sono stati fino al molo, dove – accompagnati dai finanzieri – sono stati fatti salire su una motovedetta che li sta accompagnando fino alla Libra.

I due ragazzini sarebbero stati individuati durante gli screening a cui ha partecipato personale Oim, specializzato nell’individuare vulnerabilità, e grazie a Unhcr […] Durante i colloqui, avrebbero spiegato di avere a stento sedici anni e di aver affrontato il viaggio da soli.

Da sinistra: “Le procedure non funzionano”

"Questa è la conferma dell'assurdità di misure che questo governo ha pensato di utilizzare, nonostante l'identificazione dei naufraghi in mare sia illegittima e violi le norme internazionali e costituzionali", scrive su X il leader di Sinistra Italiana e deputato di Avs, Nicola Fratoianni. […]

Meloni attacca SeaWatch

“Non bastava la selezione arbitraria fatta in alto mare per sfuggire all’obbligo di accoglierli in Italia. Hanno imbarcato anche due minorenni. Ennesima violazione dei diritti dei più fragili”, attacca su X SeaWatch, bersagliata prima sui social, poi in Senato dalla premier Meloni.

