27 giu 2022 18:36

COME RENZO CE N’È UNO, COME LUI NON C’È NESSUNO – ALDO GRASSO FESTEGGIA GLI 85 ANNI DI ARBORE: “IL SUO INTUITO E IL SUO FONDAMENTALE BUON GUSTO GLI HANNO PERMESSO DI ATTRAVERSARE INDENNE OGNI ECCESSO KITSCH, PRODUCENDO EFFETTI IRONICI, GENERANDO MASCHERE E TORMENTONI CHE SONO DILAGATI PER ENTRARE NEL LINGUAGGIO COMUNE. L'ORIGINALITÀ DELLA SUA PROPOSTA È SEMPRE CONSISTITA NELLA CONTAMINAZIONE TRA CLICHÉ FORTI E IMPROVVISAZIONE, FRA GENERI DIVERSI E UNA VIVIDA TRADIZIONE DEL VARIETÀ, FRA PROFESSIONALITÀ E…”