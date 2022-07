COME E’ MORTA IVANA TRUMP? ESEGUITA L’AUTOPSIA: GIALLO RISOLTO! LA PRIMA MOGLIE DELL’EX PRESIDENTE DEGLI STATI UNITI, STATA TROVATA SENZA VITA IL 14 LUGLIO NEL SUO APPARTAMENTO A MANHATTAN, È MORTA PER LE FERITE RIPORTATE NELLA CADUTA DALLE SCALE – I PROBLEMI DI DEAMBULAZIONE, IL DOLORE PER LA MORTE DI RUBICONDI

Paolo Foschi per corriere.it

Dall’autopsia emerge la soluzione del giallo della morte di Ivana Trump, prima moglie dell’ex presidente degli Stati Uniti. A causare il decesso sarebbero state le ferite riportate cadendo dalle scale. Lo riferisce il network Abc citando fonti dello staff medico che ha eseguito gli esami disposti dalla procura.

Ivana Maria Zelnickova, ex indossatrice nata nell’allora Cecoslovacchia 73 anni fa, è morta il 14 luglio. Il suo corpo senza vita è stato trovato riverso sulle scale dell’appartamento in cui viveva a Manhattan sulla 64ma strada, proprio di fronte al Central Park. La donna aveva cenato poco prima in un ristorante italiano in cui era cliente abituale. In un primo momento la causa della morte era stata attribuita a un arresto cardiaco o a un malore, anche se gli addetti del locale dove aveva mangiato hanno dichiarato che quella sera era apparsa in salute come sempre. Zach Erdem, amico della donna, ha invece rivelato al New York Post che Ivana negli ultimi tempi aveva accusato problemi nella deambulazione: «Mi disse che aveva dolori alle gambe e non era in grado neanche di uscire».

Quando l’amico le aveva consigliato di farsi visitare da un medico, lei aveva risposto: «No, odio andare dai dottori. Mi ammalo di più quando ci vado». A dare l’allarme il 14 luglio è stata una collaboratrice domestica dell’ex modella, sul posto erano intervenuti paramedici, vigili del fuoco e agenti di polizia. In molti sui social si erano chiesti quale fosse stata la causa della morte, alimentando un piccolo giallo che ora sembra risolto, anche se non è chiaro se la caduta sia stata accidentale o causata a sua volta da un malore. I medici legali hanno comunque escluso che possa essere stata uccisa da qualcuno.

Come ha scritto Giuseppe Sarcina, corrispondente da Washington del Corriere, «la famiglia di Ivana rappresentava un mondo alternativo rispetto a quello della grande metropoli. L’ex modella era cresciuta nei boschi, all’aria aperta, con papà Milos che la portava a caccia e a pesca. Nel 1971, però, sposò il suo primo dei quattro mariti: l’austriaco Alfred Winklmayr, maestro di sci. Nel marzo del 1972 ottenne il passaporto austriaco; l’anno dopo lasciò il consorte e emigrò in Canada. Poco dopo eccola a New York, in uno dei club più famosi. Conosce un giovane biondo, alto e ambizioso. “Mi chiamo Donald”. Era il 1976. L’anno dopo celebrarono nozze rumorose. Ivana si integrò perfettamente nella società newyorkese degli anni Ottanta: affari, anche spregiudicati, vita notturna brillante, amicizie con i potenti».

L’ex modella ha avuto tre figli dal tycoon a cui è stata legata fino al 1990. E’ stato lo stesso ex presidente a comunicare la morte con un post sul suo social Truth: «Annuncio con grande tristezza a tutti coloro che l’amarono, ed erano tanti, che Ivana Trump è deceduta nella sua casa di Manhattan. Era una donna meravigliosa, bella e divertente, che ha condotto una vita di grande ispirazione. Il suo orgoglio e la sua gioia erano i suoi tre figli, Donald Jr, Ivanka ed Eric. Era così fiera di loro e noi eravamo fieri di lei. Riposa in pace, Ivana» ».

