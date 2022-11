COME E’ STATO POSSIBILE? FUGA DI SOSTANZE CHIMICHE DA UNA FABBRICA DI GRAVELLONA TOCE, VICINO VERBANIA, IN PIEMONTE: 23 INTOSSICATI, TRE DI LORO SONO STATI RICOVERATI IN OSPEDALE. NESSUN OPERAIO VERSA IN CONDIZIONI CRITICHE. VIGILI DEL FUOCO AL LAVORO: "NESSUNA SOSTANZA E’ FUORIUSCITA ALL'ESTERNO DELLO STABILIMENTO"

Grave incidente a Gravellona Toce, all'interno di una azienda chimica, la Galvanoplast. Secondo quanto si è appreso per cause ancora in fase di accertamento si è verificata una fuga di sostanze chimiche che hanno causato l'intossicazione di 23 persone. Tre di loro sono state ricoverate all'ospedale di Verbania ma dopo i controlli nessuno risulta essere in grave condizioni, gli altri sono stati sottoposti ad accertamenti.

Le cause dell'incidente sono in fase di accertamento. Sul posto carabinieri, polizia vigili del fuoco e 118 oltre ai tecnici dello Spresal. Secondo i pompieri, "non vi è stata fuoriuscita di sostanze all'esterno".

Da una prima ricostruzione sembra che l'incidente sia stato causato da un errore tecnico. Secondo quanto riferito dai carabinieri mentre era in corso la miscelazione tra sodio bisolfito con un altro acido qualcosa non ha funzionato e la reazione che ne è scaturita ha provocato lo sprigionarsi di un gas nocivo. Le tre persone portate in ospedale non sono gravi, ma poichè erano le più vicine al punto in cui si c'è stata la fuga del gas nocivo, in via precauzionale sono state portate in ospedale per accertamenti.

La Galvanoplast è una società nata nel 1994 ed è specializzata nella cromatura di materie plastiche. La fabbrica si estende su una superficie di 7000 metri quadri circa, dove lavorano 36 persone.