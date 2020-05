COME SARÀ IL SESSO DEL FUTURO? VIAGGIO TRA SEX DOLL E PORNO 3D CON LA SEXPERTA TRACEY COX CHE SPIEGA LE POTENZIALITÀ DI UN MONDO INESPLORATO, MA ANCHE I PERICOLI CHE SI NASCONDONO DIETRO A UN’OSSESSIONE: BASTERÀ UNA FOTO DELL’EX O DI UN PERSONAGGIO FAMOSO E IRRAGGIUNGIBILE PER POTER “TROMBARE” CON LORO VIRTUALMENTE, APRENDO LA STRADA DELLA MANIPOLAZIONE DELLE IMMAGINI. ECCO COME...

L'industria tech del sesso vale 30 miliardi di dollari e cresce rapidamente. L'intelligenza artificiale e la tecnologia stanno cambiando il modo in cui gli uomini fanno sesso, ma ci sono nuove strade da esplorare, alcune delle quali veramente terrificanti. Un viaggio in quello che sarà il sesso del futuro con la sexeperta Tracey Cox tra trombate con avatar, orgasmi con sexrobot e porno 3D.

sex doll harmony 6

Sesso virtuale con una celebrità o con il tuo ex

Sei ossessionato da una celebrità o da personaggio pubblico irraggiungibile e vuoi fare sesso con loro? Ora puoi, senza mai incontrarli.

Un gruppo di appassionati di grafica 3D sta creando e vendendo avatar di persone reali, famose e non famose, in modo che la gente possa realizzare le proprie fantasie sessuali. I risultati potrebbero non essere ancora realistici, ma presto lo saranno.

sex doll 6

Usando fotografie si può generare attraverso un algoritmo il volto di una persona, i grafici aggiungono corpi, genitali, lingue e qualsiasi altra cosa tu voglia per creare una somiglianza alla persona o al personaggio famoso che si desidera.

Basterà poi trasportarlo nella realtà virtuale e il gioco è fatto. Ma quanto può essere spaventosa una cosa del genere? Ci saranno ex ossessionati che faranno sesso con il tuo avatar a vita usando solo una foto. E quell’immagine può essere manipolata e usata come si vuole. La tecnologia sta avanzando così rapidamente che non passerà molto tempo prima che qualsiasi persona esperta di computer sarà in grado di farsi il proprio avatar da solo con conseguenze che possono essere disastrose.

sex doll 5

Porno 3D personalizzato

I programmi che generano facce 3D non sono nuovi: vengono utilizzati nei giochi e nei film.

Anche il porno 3D è già ampiamente utilizzato e relativamente facile da personalizzare.

In futuro, gli utenti potranno modificare parti del corpo del modello e creare vagine dall'aspetto realistico. Si stima che entro il 2025, il porno sarà il terzo più grande settore di realtà virtuale dopo i videogiochi e la NFL.

Orgasmi con un sexbot

sex doll 3

Dopo la confusione con gli avatar sessuali, i robot sessuali, che prima ci spaventavano a morte, sembrano relativamente innocui.

Per molti probabilmente si tratterà dei compagni di trombate del futuro. Quasi la metà di tutti gli americani crede che fare sesso con un robot sarà una pratica comune entro 50 anni. In effetti, si ipotizza che entro il 2050, il sesso umano-robot sarà più comune del sesso umano-umano.

Buone notizie per le persone sole che hanno difficoltà ad avere relazioni sessuali e buone notizie per coppie annoiate che vogliono un tocco di brio senza le ricadute di invitare un altro essere umano nel proprio letto.

sex doll 2

Il proprio compagno non può scappare con una bambola che non può rimanere incinta e non trasmette malattie sessuali. E chissà da qui a 50 anni quanto saranno realistiche. Al momento sono soprattutto indirizzate al mercato maschile. Una visione miope visto che sono soprattutto le donne che si divertono con i sex toys e sono più aperte a sperimentare in questo campo.

