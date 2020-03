COME SCOTTA LA LEOTTA! – “CHI” SCODELLA LE FOTO DI DILETTA MENTRE SI COCCOLA E LIMONA IL PUGILE KING TORETTO SULLA NEVE DI COURMAYER – IL CORONAVIRUS HA FATTO SLITTARE GLI IMPEGNI DI ENTRAMBI E ALLORA SI SONO CONCESSI QUALCHE GIORNO DI VACANZA E PASSIONE SULLA NEVE, IN ATTESA CHE IL CAMPIONE FACCIA IL SUO DEBUTTO A “BALLANDO CON LE STELLE”

Anticipazione da “Chi”

Così non si erano mai visti: Diletta Leotta e il campione di pugilato Daniele “King Toretto” Scardina , hanno trascorso una vacanza a Courmayeur dove sono apparsi felici e più innamorati che mai: lo dimostrano le immagini esclusive pubblicate dal settimanale “Chi” nel numero in edicola da mercoledì 4 marzo.

Scardina era in Italia per affrontare una sfida in programma il 28 febbraio dove avrebbe dovuto difendere per la terza volta il titolo internazionale Ibf dei pesi supermedi contro Andrew Francillette. Tre mesi di allenamenti serrati, un unico obiettivo, quello di vincere di nuovo (è imbattuto). Ma di mezzo ci si è messo il coronavirus e il match, come tanti altri eventi, è stato rimandato per precauzione a data da destinarsi. Un duro colpo per il pugile, ma anche l’occasione per dedicarsi alla Leotta, che aveva bisogno di vederlo come mai prima d’ora.

King Toretto vive a Miami, ma si è trasferito da Diletta a Milano e insieme, complice anche il calendario ridotto della serie A, si sono ritagliati qualche giorno di vacanza sulla neve. E c’è un progetto che potrebbe spingere il campione a fermarsi in Italia ancora più a lungo. Il progetto si chiama Ballando con le stelle. Di certo per Daniele sarà un radicale cambio di campo e di certo, ingaggiando lui, il programma di Raiuno si assicura il richiamo di Diletta, che, proprio grazie a Sanremo, è diventata un volto noto anche al pubblico di Milly Carlucci.

