26 mag 2023 18:33

COME SE IL COVID NON BASTASSE, ORA È RISPUNTATO FUORI IL FUNGO KILLER “CANDIDA AURIS”. A MILANO UN UOMO DI RITORNO DALLA GRECIA È MORTO DOPO ESSERE STATO CONTAGIATO – IL FUNGO È STATO ISOLATO PER LA PRIMA VOLTA IN GIAPPONE NEL 2009 NELL’ORECCHIO DI UNA DONNA (ECCO PERCHÉ “AURIS”) ED È "ARRIVATO" IN ITALIA NEL 2019…