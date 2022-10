COME SI CONSOLIDA IL POTERE CRIMINALE – I CLAN, COME LE TRIBU' BARBARE, COMBINANO MATRIMONI TRA I PROPRI MEMBRI PER RINSALDARE LE ALLEANZE E DIVIDERSI LE PRINCIPIALI PIAZZE DI SPACCIO DI ROMA - SEMPRE PIÙ NUMEROSI I RAGAZZINI-PUSHER, ORA SI USANO MEZZI TECNOLOGICI (COME I BRACCIALETTI CON VIBRAZIONE) PER ELUDERE I CONTROLLI - IL "WELFARE DELLA CUPOLA" GARANTISCE STIPENDI E ASSISTENZA LEGALE AI PROPRI "DIPENDENTI" IN CASO DI ARRESTO – SAN BASILIO E’ IL SUPERMARKET DEGLI STUPEFACENTI NELLA CAPITALE

Estratto dell’articolo di Valeria Di Corrado per “il Messaggero”

Sono centinaia le piazze di spaccio operative nella Capitale 24 ore su 24. La vendita della droga al dettaglio viene considerata dai pusher e dalle vedette un vero e proprio lavoro, tant' è che lo chiamano il cantiere.

Le numerose indagini delle forze dell'ordine e le sentenze dei giudici hanno portato a individuare un «modello imprenditoriale-criminale» con caratteristiche omogenee nelle piazze di spaccio romane, che prevede una rigida suddivisione dei compiti, l'impiego sempre più frequente di minorenni, l'utilizzo di mezzi tecnologici per eludere i controlli e un diffuso welfare, che garantisce stipendi e assistenza legale ai propri dipendenti in caso di arresto. È quanto emerge nel VI e VII Rapporto Mafie nel Lazio, elaborato dalla Regione, relativo al biennio 2020-2021 e al primo semestre del 2022.

LE 13 ZONE CRITICHE La densità di queste piazze è maggiore in 13 quartieri: Tor Bella Monaca, San Basilio, Montespaccato, Romanina, Acilia, Primavalle, Torre Angela, Tufello, Giardinetti-Borghesiana, Torre Nova, Nuova Ostia, Quartaccio e Bastogi. «Si tratta di piazze di spaccio chiuse, fondate anche sulla fama criminale dei gruppi che gestiscono il traffico di droga e controllano il territorio - si legge nel Rapporto - Nel contempo in alcune zone della Capitale risultano operative piazze di spaccio minori, come ad esempio Laurentina, e altre aperte, ovvero, senza sentinelle, ostacoli fissi e sistemi di sorveglianza più o meno sofisticati: è il caso del Pigneto e di San Lorenzo». Chi gestisce tali piazze, dai clan mafiosi tradizionali a quelli di origine albanese, «ha un'organizzazione quasi aziendale: deve saper tessere alleanze, se necessario anche con matrimoni (oppure convivenze) combinati con altre famiglie criminali. E deve tenere in piedi un welfare criminale parallelo per gli associati».

SAN BASILIO SU GOOGLE Il quartiere di San Basilio riveste un ruolo fondamentale nel sistema di spaccio capitolino. «Incredibile è che il giovane fermato abbia dichiarato di aver individuato il luogo dove poter acquistare stupefacente facendo una ricerca sul motore Google e inserendo la parola chiave piazza di spaccio San Basilio», scrive il gip di Roma Anna Maria Fattori nell'ordinanza cautelare del 5 maggio 2020 a carico del capo banda Emiliano Valtieri (detto Max) e di altri sodali. Quest' ultimo - come emerso dall'indagine - si occupava anche dell'arruolamento e dell'addestramento dei pusher, spiegando loro l'importanza dei bracieri per far sparire la droga all'arrivo delle guardie: «C'è poco da scappà, non scappà. All'ultimo, quando ti stanno a parà (fermare, ndr), butta tutto».

«L'utilizzo dei minorenni nel circuito dello spaccio produce alcuni svantaggi operativi - si legge nel Rapporto Mafie nel Lazio - fra gli altri: la difficoltà di alzarsi presto la mattina dopo aver fatto il turno, per riprendere la vendita alle 10».

Lo spregiudicato utilizzo di ragazzini-pusher emerge nell'indagine Torri gemelle 3. «Ho schiaffato tipo 20 minorenni - spiega Christian Careddu - (...) il tempo che si so fatti mangiare, che li hanno bevuti, poi so usciti, si so fatti maggiorenni, si so rimessi sotto ed è partita l'associazione».

SISTEMI DI ALLARME 2.0 Uno dei gruppi di spaccio della periferia est capitolina, finiti sotto inchiesta, utilizzava un ingegnoso sistema di allarme. Le sentinelle segnalavano l'arrivo delle pattuglie attraverso un braccialetto che generava una vibrazione al polso degli spacciatori, per evitare i classici fischi. Nell'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Roma Alessandra Boffi il 28 aprile del 2020 a carico del capo-famiglia Claudio Cesarini (detto Cacetto) e di altri suoi sodali, c'è un'intercettazione esemplificativa: «Lì so proprio belli da vedè. Cioè tu arrivi, te trovi proprio i personaggi... quello faceva: che ca..o te fischi? Devi fa come ha fatto Giggi: gli compri i braccialetti che fanno la scossa: buum! Invece di urla... e senti la vibrazione».

