uno dei motori dell aereo ucraino

IRAN, NON DAREMO LE SCATOLE NERE ALLA BOEING

(ANSA) - L'Iran non darà a Boeing le scatole nere dell'aereo ucraino caduto subito dopo il decollo da Teheran con 176 persone a bordo. Lo riporta l'agenzia iraniana Mehr detto il capo dell'aviazione civile iraniana Ali Abedzadeh senza senza specificare in quale Paese saranno inviate per essere analizzate.

IRAN: AEREO PRECIPITATO, COMPAGNIA SOSPENDE VOLI VERO L'IRAN

(ANSA) - L'Ukraine International Airlines (UIA) ha sospeso i voli per Teheran a tempo indeterminato a causa dello schianto del suo aereo. Lo ha annunciato il servizio stampa della compagnia. "A partire da oggi Ukraine International Airlines ha deciso di sospendere i suoi voli per Teheran per un periodo indeterminato", ha detto la UIA su Facebook.

pezzi dell aereo ucraino caduto in iran con buchi nella fusoliera

La società ha notato che sta facendo tutto il possibile per scoprire le cause dell'incidente. "Il volo è stato effettuato su un aeromobile Boeing 737-800 NG con il numero di registrazione UR-PSR. L'aeromobile è stato fabbricato nel 2016, ricevuto dalla compagnia aerea direttamente dalla fabbrica. L'ultimo manutenzione programmata è stata effettuata il 6 gennaio 2020", ha detto la compagnia aerea aggiungendo che l'aereo "è scomparso dai radar pochi minuti dopo la partenza dall'aeroporto internazionale di Teheran". Lo riporta la Tass.

pezzi dell aereo ucraino caduto in iran

IRAN: AVIOLINEA UIA, L'AEREO ERA IN BUONE CONDIZIONI

(ANSA) - "L'aereo era in buone condizioni, uno dei migliori". Lo ha detto il presidente della Ukraine International Airlines Evgeny Dykhne parlando dell'incidente a Teheran. "Garantiamo la qualità di tutti i nostri aeromobili e le elevate qualifiche di tutti gli equipaggi", ha sottolineato Dykhne, escludendo l'ipotesi di un errore del pilota. Allo stesso tempo i vertici hanno aggiunto di non poter fornire versioni fino a quando non verranno stilati i risultati dell'indagine ufficiale. Lo riporta la Tass.

AIR FRANCE SOSPENDE VOLI SU SPAZIO AEREO IRAN E IRAQ

le scatole nere dell aereo ucraino

(ANSA-AFP) - La Air France ha sospeso "tutti i voli sugli spazi aerei iraniano e iracheno".

