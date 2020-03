16 mar 2020 16:46

COME SI DICE “MO' SO' CAZZI” IN SPAGNOLO? – IN 24 ORE NEL PAESE SONO STATI REGISTRATI MILLE NUOVI CASI: I CONTAGIATI SONO 8.744, LE VITTIME 297 – L’ESERCITO È STATO SCHIERATO SULLE STRADE, NELLE STAZIONI E NEGLI AEROPORTI PER EVITARE GLI ASSEMBRAMENTI MENTRE I DRONI SORVOLANO LE CITTÀ PER CONTROLLARE CHE LE RESTRIZIONI VENGANO RISPETTATE – E IERI SERA ALLE 22 LA SPAGNA SI È UNITA PER…