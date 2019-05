3 mag 2019 12:25

COME SI DICE "FAMILISMO AMORALE" IN CINESE? - LO SCANDALO DELLE TANGENTI PER AMMETTERE I FIGLI DEI VIP NELLE PRESTIGIOSE UNIVERSITÀ AMERICANE TRAVOLGE ANCHE IL MULTIMILIARDARIO TAO ZHAO CHE HA VERSATO 6,5 MILIONI DI DOLLARI AL FACCENDIERE WILLIAM SINGER – GRAZIE ALLA “LAUTA DONAZIONE” ALLA FONDAZIONE NON PROFIT È RIUSCITO A FAR ENTRARE ALLA UNIVERSITÀ DI STANFORD, IN CALIFORNIA, LA FIGLIA SPACCIATA PER UNA FINTA VELISTA…