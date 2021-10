COME SI ERANO CONOSCIUTI ROSSANO RUBICONDI E IVANA TRUMP? LUI GESTIVA UN RISTORANTE A SAINT TROPEZ, LEI ENTRÒ E APPENA LEI LO VIDE RIMASE COLPITA. POI IMPAZZÌ QUANDO SEPPE CHE ERA ROMANO – L’ISOLA DEI FAMOSI, IL BACIO CON BELEN, L’ARRESTO E IL MELANOMA CHE L’HA UCCISO A SOLI 49 ANNI…

Il suo primo grande amore fu un'estetista, «lei aveva 29 anni, io 17. Le donne più grandi mi sono sempre piaciute». Il carattere dell'uomo è il suo destino. Modello, attore, personaggio televisivo, soprattutto ex marito: Rossano Rubicondi ha attraversato la vita troppo velocemente.

Era nato a Roma il 14 marzo 1972, è morto ad appena 49 anni stroncato da un melanoma cutaneo. La svolta e la fama arrivano però non tanto per le doti artistiche ma grazie al matrimonio con Ivana Trump (2008), una relazione che fa molto rumore.

Il conte Gelasio Gaetani Lovatelli d'Aragona, uno degli invitati alle nozze, all'epoca spiegava così quell'improbabile incontro, che suscitava inevitabile chiacchiericcio. Troppa la differenza, economica ed anagrafica, lei tanti soldi e anni più di lui (+23).

«Rubicondi, giovane ruspante di bella presenza, gestiva un ristorante a Saint Tropez. E Ivana andò a cena lì. Appena lo vide rimase subito colpita, non dai piatti genuini, ma dalla bellezza del fustone: moro, macho, stile Banderas. Quando poi capì che Rossano era romano? Completamente impazzita di gioia. Da allora non l'ha più abbandonato un solo istante».

Ma anche gli istanti infiniti hanno una scadenza e quel «per tutta la vita» dura un solo anno. La popolarità di quarto marito di Ivana però non gliela toglie nessuno. Il matrimonio con l'ex moglie di Trump è il trampolino di lancio per entrare stabilmente nella tv italiana, la prima volta grazie all'Isola dei Famosi , all'epoca (era il 2008) condotta da Simona Ventura.

Rubicondi si fece notare soprattutto per le voci sul presunto bacio con Belén Rodriguez (ai tempi fidanzata con Marco Borriello, il calciatore; quell'episodio fu all'origine della loro rottura. Entrambi avranno modo di rifarsi, ma questa è un'altra storia).

Il reality quell'anno fu vinto da Vladimir Luxuria, con cui non si erano risparmiati polemiche e litigi. Ricorda oggi Luxuria: «Ogni tanto ci vedevamo e ci messaggiavamo ma non mi aveva detto nulla e non mi aveva neanche fatto capire o intuire nulla del melanoma che poi lo ha portato a lasciarci così presto».

Il reality aprì a Rubicondi nel 2009 le porte di Cupido (un candid camera show) insieme con Federica Panicucci e il set del cinepanettone Natale a Beverly Hills , dove interpretò la parodia di sé stesso: un uomo attratto da donne più anziane... Sarà ancora due volte all'Isola , prima inviato, poi di nuovo naufrago.

Ma qualche anno più tardi decise che la tv non faceva per lui (o forse viceversa: la tv è così, spietata, ti usa finché sei qualcosa o ex qualcosa) ma non andò benissimo: prima fu arrestato a Miami per guida in stato di ebbrezza, poi aprì un food truck in Florida, un'attività spazzata via dall'uragano Irma.

Nella sua vita privata intanto era già entrata un'altra moglie, la cubana Milu Vaimo, ma i suoi amori sono sempre tormentati, mai definitivi, e nel 2018 si riaccende la passione con Ivana Trump: anche in questo caso dura poco però, rottura amichevole e amici come prima. La scoperta di un melanoma cutaneo è un fulmine a ciel sereno: le cure non bastano e a soli 49 anni le luci della sua personale passerella si spengono.

