DAGONEWS

Come si fa ad attirare professionisti e manager in mezzo al nulla per lavorare a un progetto futuristico che rischia di diventare un flop? Facile: promettendo loro di non pagare tasse.

È quanto sta succedendo con il progetto di Neom, la megacittà da 500 miliardi di dollari dell'Arabia Saudita sta attirando alti dirigenti di società statunitensi come Amazon e Cisco grazie a ricchi stipendi e la prospettiva di nessuna imposta sul reddito.

Secondo i documenti interni riportati dal Wall Street Journal martedì, i dirigenti senior del gruppo dirigente di Neom, composto da circa 20 tra sauditi e stranieri, ricevono circa 1,1 milioni di dollari all'anno.

È all'incirca il doppio di quello che guadagna un dirigente americano medio. Neom, la mega Corviale in versione ricca, è stata già soprannominata The Line: si tratta di una mega città lunga 160 chilometri con il più grande impianto di idrogeno verde del mondo e green al 100%. Si tratta del progetto più ambizioso del principe ereditario Mohammed bin Salman che vuole trasformare l’economia saudita, rendendola meno dipendente dal petrolio.

Per completare il vasto progetto, l'Arabia Saudita sta reclutando talenti esecutivi dall'estero in settori come la tecnologia, il turismo e l'intrattenimento, ambiti in cui il Paese non ha molta esperienza. E ci sono già manager di Amazon e di Cisco che hanno lasciato gli Stati Uniti per lavorare a Neom.

