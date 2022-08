18 ago 2022 09:39

COME SI FREGA LA LUDOPATIA – A PALMA CAMPANIA, IN PROVINCIA DI NAPOLI, UN UOMO È ANDATO AL BANCOMAT PER PRELEVARE DEL CONTANTE MA HA TROVATO IL CONTO PROSCIUGATO PER OPERA DELLA MOGLIE. PRESO DALL'IRA, HA DATO FUOCO AL BANCOMAT – IN REALTA' LA POVERINA VOLEVA IMPEDIRE AL MARITO, MALATO DI LUDOPATIA, DI CONTINUARE A SPERPERARE I SOLDI CON LE SLOT MACHINE…