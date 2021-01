8 gen 2021 15:20

COME SI PAGA UN FUNERALE SE NON SI HANNO I SOLDI? - IN INDIA UN GRUPPO DI PERSONE PORTA DIRETTAMENTE IN BANCA IL CADAVERE DI UN AMICO - L'OBIETTIVO ERA PRELEVARE I SOLDI CHE IL DECEDUTO, UN CONTADINO DI 55 ANNI, AVEVA SUL CONTO CORRENTE: SERVIVANO PER LA CREMAZIONE - DOPO UN’ORA DI OCCUPAZIONE DEGLI UFFICI, CON IL CADAVERE TRA LE PALLE, ECCO COME E’ ANDATA A FINIRE…