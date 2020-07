COME SI PREPARA LA SECONDA ONDATA - A RICCIONE UNA 17ENNE POSITIVA AL COVID VA IN DISCOTECA E MANDA 70 PERSONE IN QUARANTENA - TRA GLI AMICI CI SONO ALTRI 4 CONTAGIATI SENZA SINTOMI - I GESTORI DEL LOCALE ERANO GIÀ STATI MULTATI PER I RIPETUTI ASSEMBRAMENTI SEGNALATI E ACCERTATI IN PISTA…

Enea Conti per il “Corriere della Sera”

discoteca

Una ragazza di 17 anni di Modena è stata trovata positiva al coronavirus mentre era in vacanza a Riccione quasi due settimane dopo il suo arriva nella località della Riviera romagnola. Settanta persone sono finite sotto osservazione e sottoposte al tampone in seguito all'indagine epidemiologica avviata da Ausl Modena e Ausl Romagna per rintracciare i contatti avuti dalla ragazza nelle ultime settimane. Quattro di loro - amici della giovane- sono risultati positivi al test senza presentare sintomi.

La diciassettenne era arrivata in Riviera l'1 luglio con un gruppo di amici ed era ospite assieme alla madre di una loro conoscente. Il 13 luglio dopo aver accusato per alcuni giorni un fastidioso mal di orecchie aveva allertato la guardia medica. Gli operatori avevano giudicato sospetto il quadro generale fornito dalla ragazza, tanto che nell'abitazione in cui era ospite si sono presentati gli operatori dell'Unità speciale di continuità assistenziale che hanno subito sottoposto la giovane al test, rivelatosi poi positivo.

discoteca

La ragazza non presentava comunque sintomi preoccupanti ed è stata trasportata in ambulanza nella sua casa di Modena. Nel corso dell'indagine epidemiologica la diciassettenne ha raccontato di aver trascorso una serata a ballare in una nota discoteca della Riviera, la Villa delle rose di Misano Adriatico. Qui, nel weekend dell'11 luglio, i carabinieri avevano elevato ai gestori una multa da 400 euro per i ripetuti assembramenti segnalati e accertati in pista.

Per il resto dei giorni la comitiva della ragazza ha trascorso gran parte del tempo libero in spiaggia, in uno stabilimento balneare di Riccione. Quaranta persone, contatti stretti della diciassettenne nelle settimane precedenti al test sono state messe in isolamento da Ausl Romagna e sottoposte a tampone, mentre 30 persone sono finite in quarantena a Modena dove si attende ancora l'esito di alcuni tamponi effettuati negli scorsi giorni.

discoteca

Alcuni turisti in vacanza a Riccione entrati in contatto con la ragazza erano infatti rientrati nel capoluogo emiliano prima di lei e, come detto, due di loro hanno contratto il virus. In una nota la sindaca di Riccione Renata Tosi ha ringraziato i sanitari. «Abbiamo dimostrato - ha detto - di garantire la salute di cittadini, turisti e operatori economici».