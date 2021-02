5 feb 2021 18:36

COME SIAMO CADUTI IN BASSO: NON SI PUO' PIU' NEANCHE CRITICARE UNA CENA – CARLO CRACCO IN TRIBUNALE RISPONDE AL GIORNALISTA CHE NEL 2016 LO BOLLO' COME “UNA STELLA CADENTE”, DEFINENDO LA SUA CENA PER IL CINQUANTENARIO DEL VINITALY “UNA DELUSIONE PER LA GRAN PARTE DEI 400 VIP” (IL DIRITTO DI CRITICA LO BUTTIAMO A MARE?) – PAROLE CHE HANNO FATTO INCAZZARE LO CHEF STELLATO CHE IN AULA SI È DIFESO: “UN ARTICOLO GRAVEMENTE DIFFAMATORIO, UNA RECENSIONE LESIVA PER ME E LA MIA SQUADRA E…”