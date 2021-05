6 mag 2021 19:35

COME SIAMO CADUTI IN DONBASS - CHI HA RECLUTATO IL MESSINESE DI 28 ANNI CHE COMBATTEVA DA MERCENARIO PER LE MILIZIE FILORUSSE NELLA GUERRA IN UCRAINA? L'UOMO FACEVA PARTE DI UN GRUPPO CRIMINALE IMPEGNATO IN PIÙ STATI, MA ERA STATO SELEZIONATO IN ITALIA, A CONFERMA DEL FATTO CHE C'È UNA RETE MOLTO ORGANIZZATA ATTIVA ANCHE NEL NOSTRO PAESE...