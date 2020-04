COME SMASCHERARE LE MASCHERINE – CON L’IMMINENTE ARRIVO DELLA FASE DUE È GIÀ PARTITA LA CACCIA ALLA MASCHERINA CHE POSSA GARANTIRE MAGGIORE PROTEZIONE: NELLE ULTIME SETTIMANE SONO DIVERSE LE AZIENDE DI TESSILI CHE SI SONO REINVENTATE METTENDO IN VENDITA MASCHERINE DI TESSUTO DALLE DIVERSE FANTASIE – MA ATTENZIONE: SECONDO UNO STUDIO AMERICANO SONO POCO PROTETTIVE E PER RENDERLE EFFICACI BISOGNA…

Silvia Turin per "www.corriere.it"

mascherine 3m 2

Uno studio ancora in attesa di pubblicazione del Departments of Civil and Environmental Engineering and Marine and Environmental Sciences Northeastern University of Boston ha misurato il potere filtrante delle mascherine di stoffa fatte in casa, proponendo una curiosa soluzione per migliorarlo.

azienda tessile 2

Lo studio

Nella ricerca sono state valutate 10 mascherine di stoffa realizzate con tessuti di provenienza locale di diversi design, con e senza filtri, e 3 mascherine di tipo chirurgico prodotte commercialmente. Le mascherine FFP2 e FFP3 (che negli Usa si chiamano N95) sono state utilizzate per convalidare la prova, insieme a una mascherina chirurgica della ditta 3M modello 1826, utilizzata come base di confronto per le mascherine di tipo chirurgico testate.

mascherina artigianale il tutorial del vice ammiraglio usa jerome adams 5

Si andava a valutare l’efficacia di protezione da particelle di virus trasportate dall’aria per chi indossasse questi modelli. Per farlo, sono stati utilizzati i protocolli progettati per testare l’adattamento e le prestazioni dei respiratori N95. Tutti i test sono stati condotti mentre le mascherine venivano indossate dallo stesso soggetto che respirava normalmente, dal naso con la bocca chiusa, tenendo la testa ferma.

MASCHERINA STOFFA

Mascherine di stoffa poco protettive

Come previsto, l’efficienza filtrante della mascherina N95 è stata superiore al 99%. Le mascherine chirurgiche standard (a marchio 3M), se indossate con un filo metallico di regolazione sul naso, hanno avuto un’efficienza media del 75%. Quasi tutte le altre mascherine hanno raggiunto un potere filtrante inferiore al 60%.

CORONAVIRUS MASCHERINA

Le mascherine di stoffa hanno avuto sempre tassi efficienza filtrante inferiori (tra il 38% e il 96%) rispetto alle mascherine chirurgiche 3M considerate come punto di riferimento e livello base. Nessun modello ha avuto risultati pari a quelli dei respiratori N95 e in genere le mascherine di tessuto fornivano la metà della protezione rispetto alle maschere chirurgiche standard.

Il trucco per migliorarle

I ricercatori hanno provato a “modificare” le mascherine di stoffa (e le altre) con una soluzione che le facesse più simili ai respiratori N95 rispetto all’aderenza: hanno sovrapposto uno strato di calza di nylon.

mascherine

Questo semplice accorgimento ha minimizzato la perdita di aderenza attorno ai bordi del volto e migliorato l’efficienza filtrante delle particelle per tutti i tipi di mascherine, comprese quelle chirurgiche commerciali.

MASCHERINE

L’aggiunta della calza in nylon ha migliorato l’efficienza da 15 a 50 punti percentuali. Per 5 mascherine in tessuto ha portato il risultato oltre lo standard di riferimento della mascherina chirurgica 3M. Queste cinque erano comunque mascherine con all’interno altri strati aggiuntivi (o di semplice ovatta di cotone, o di mussola di cotone a trama larga o di tessuto non tessuto).

Non è noto quanto comodo sia calzare una mascherina con uno strato di nylon sopra e soprattutto quanto sia possibile respirare bene. Come protezione aggiuntiva, sembra essere un’idea di facile realizzazione ed efficace.

MASCHERINE 5 quarankini mascherine 1 azienda tessile 1 mascherina 1 quarankini I DIVERSI MODELLI DI MASCHERINE quarankini

quarankini 1