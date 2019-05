COME SONO ‘STI CONDONI? SO’ GRECI - TSIPRAS VARA UN MAXI PIANO PER AIUTARE CHI NON RIESCE A PAGARE LE RATE AL FISCO – LA MOSSA ALLA VIGILIA DELLE ELEZIONI EUROPEE E CON I SONDAGGI CHE DANNO IL PREMIER DIECI PUNTI INDIETRO RISPETTO AL CENTRODESTRA - IL PROGETTO DI LEGGE DOVREBBE PREVEDERE UNA RIDUZIONE DELLE CIFRE DA PAGARE PER I CONTRIBUENTI IN DIFFICOLTÀ ECONOMICA E LA POSSIBILITÀ DI SCAGLIONARE I VERSAMENTI FINO A 120 RATE…

ETTORE LIVINI per repubblica.it

Alexis Tsipras vara (alla vigilia delle europee) un maxi piano di aiuti sociali, sconti e rateizzazioni per i greci che faticano a pagare le tasse e i contributi previdenziali. "Abbiamo attraversato la peggior crisi economica di un paese capitalista - ha spiegato il ministro delle Finanze, Euclid Tsakalotos - Ci sono molte persone che provano a onorare le scadenze ma non ce la fanno. Non per cattiva volontà, ma perché non hanno soldi. E il nostro piano prova a dar loro una mano".

Il progetto di legge sarà presentato oggi in Parlamento e dovrebbe prevedere una riduzione delle cifre da pagare per i contribuenti in difficoltà economica e la possibilità di scaglionare i versamenti fino a 120 rate. In base agli ultimi dati disponibili nel paese ci sono 4,2 milioni di persone (oltre un terzo degli abitanti) in ritardo sui pagamenti al fisco. Tra questi 80mila pensionati che non ricevono l'assegno previdenziale perché morosi.

L'aiuto del governo a queste categorie rientra nel "programma sociale" avviato da Tsipras dopo l'uscita dal commissariamento della Troika, con qualche mal di pancia dei creditori. E non dovrebbe essere l'unico jolly calato dal premier per cercare di recuperare i dieci punti di ritardo circa nei sondaggi rispetto al centrodestra in vista delle elezioni del prossimo autunno.

Il bilancio 2018 si è chiuso con un avanzo di bilancio migliore di 1,2 miliardi rispetti ai paletti fissati dai creditori. E l'esecutivo guidato da Syriza potrebbe così approvare un'altra serie di aiuti alle categorie più deboli tra cui potrebbero esserci la reintroduzione della tredicesima per le pensioni più basse. Il governo, grazie ai tassi bassi e al rientro sul mercato con alcune emissioni andate bene, è pronto anche a rimborsare in anticipo parte della sua esposizione con il Fondo monetario, molto più costosa degli altri debiti.

