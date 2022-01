17 gen 2022 13:45

COME SPUTTANARSI? METTENDO BOCCA SU TUTTO - AMNESTY INTERNATIONAL, NEL BISOGNO DI INTESTARSI L'ENNESIMA BATTAGLIA, ESORTA L'ITALIA A "NON DISCRIMINARE" I NON VACCINATI - CAUSA DELLA DISCRIMINAZIONE SAREBBE L'OBBLIGO DI VACCINAZIONE PER GLI OVER 50, IMPOSTO PER ALLENTARE LA PRESSIONE SUGLI OSPEDALI: "E' UNA MISURA CHE DEVE ESSERE LIMITATA NEL TEMPO E "PROPORZIONATA" A UN OBIETTIVO LEGITTIMO DI PROTEZIONE DELLA SALUTE PUBBLICA"