(ANSA) - "Nell'ambito di controlli clinici programmati al Santo Padre è stata riscontrata una bronchite su base infettiva che ha richiesto la somministrazione di una terapia antibiotica su base infusionale che ha prodotto gli effetti attesi con un netto miglioramento dello stato di salute. Sulla base del prevedibile decorso il Santo Padre potrebbe essere dimesso nei prossimi giorni". Lo fa sapere lo staff medico che segue papa Francesco al Gemelli

«Papa Francesco ha riposato bene durante la notte. Il quadro clinico è in progressivo miglioramento e prosegue le cure programmate». Rassicura il direttore della sala stampa del Vaticano, Matteo Bruni. «Questa mattina dopo aver fatto colazione, ha letto alcuni quotidiani e ha ripreso il lavoro. Prima del pranzo si è recato nella Cappellina dell'appartamento privato, dove si è raccolto in preghiera ed ha ricevuto l'eucarestia» ha detto.

Sul fronte del ricovero al Policlinico Gemelli, resosi necessario ieri pomeriggio in seguito a un malore dopo l’udienza generale in piazza San Pietro e a un’infezione respiratoria, emerge che l'infezione polmonare di cui soffre Papa Francesco è «lieve», una «bronchite» che non ha prodotto versamenti, come si è potuto verificare con una Tac a cuore e polmoni. Ha qualche linea di febbre. Secondo quanto si apprende da fonti ospedaliere, l'infezione sarebbe stata provocata da un virus. Probabilmente rimarrà in ospedale ancora due o tre giorni.

La messa di Pasqua sarà celebrata dal cardinal Re

«Io celebrerò la messa di Pasqua ma è prevista la presenza di Papa Francesco nella Basilica di San Pietro». Lo precisa all'Agi il cardinale Giovanni Battista Re, decano del Collegio Cardinalizio. Nella domenica di Pasqua è previsto che il messaggio Urbi et Orbi sia pronunciato dal Pontefice dalla Loggia della Basilica.

Il Papa potrebbe presiedere le celebrazioni

Visto il decorso positivo della sua situazione clinica, Papa Francesco potrebbe presiedere tutte le celebrazioni previste per la Settimana Santa.

Il mondo in ansia

Ma il mondo è in ansia, soprattutto per le conseguenze di questa infezione sul cuore appesantito. I medici sono prudenti ma ottimisti al momento, se non sorgeranno ovviamente complicazioni. Ancora nessuna comunicazione ufficiale, ovviamente, sulla presenza del Papa per le celebrazioni della prossima domenica delle Palme. Oggi in ospedale proseguono i controlli.

L’infezione pesa sul cuore

Escluso il Covid, l’infezione pesa, quindi, sul cuore, ed è ciò che maggiormente allarma, considerata anche l’età del Pontefice. Jorge Mario Bergoglio è costantemente tenuto sotto controllo per misurare la saturazione dell’ossigeno e il ph del sangue, parametri clinici importantissimi nelle sue attuali condizioni. Con lui c'è Massimiliano Strappetti, 54 anni, infermiere talmente vicino e ascoltato da Bergoglio da essere stato proprio lui a convincerlo a sottoporsi all'operazione al colon tre anni fa.

Moltissimi i messaggi e le preghiere

«Sono toccato dai tanti messaggi ricevuti in queste ore ed esprimo a tutti la mia gratitudine per la vicinanza e la preghiera» ha scritto il Papa in un nuovo tweet. Questa mattina il presidente Mattarella ha rivolto a Papa Francesco «auguri più affettuosi di prontissima guarigione». Il presidente americano Joe Biden si è detto «preoccupato. È una persona a cui tengo molto» ha affermato. «Preghiamo per lui. Io sono anche un ex alunno del Gemelli, quindi so che è in buone mani»: sono le parole del Cardinale Michael Czerny, Prefetto del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, parlando con i giornalisti in Sala Stampa Vaticana. […]

