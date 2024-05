3 mag 2024 08:36

COME STA BRITNEY SPEARS? SVALVOLATA, COME SEMPRE - LA CANTANTE E' STATA FOTOGRAFATA AL CHATEAU MARMONT, SEMINUDA, A PIEDI SCALZI E AVVOLTA IN UNA COPERTA - LA SCENA HA EVOCATO QUELLE DEL 2007 QUANDO BRITNEY HA AVUTO UNA SERIE DI GRAVI CROLLI PSICOLOGICI CHE PORTARONO ALLA TUTELA LEGALE ESERCITATA SU DI LEI DAL PADRE NEI 13 ANNI SUCCESSIVI. LA CANTANTE STRINGEVA TRA LE BRACCIA UN CUSCINO: IN UN POST SU INSTAGRAM HA SOSTENUTO CHE "LA MAGGIORANZA DELLE FOTO" NON RITRAEVANO LEI MA "DELLE CONTROFIGURE"