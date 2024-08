Estratto da www.tgcom24.mediaset.it

FEDEZ AL BILLIONAIRE

Fedez annuncia sui suoi canali social che sta bene e che è pronto a fare la serata a Porto Cervo come previsto, nonostante il malore che lo ha costretto a un ricovero in ospedale a Brindisi nella notte tra venerdì e sabato. Il rapper era stato male in volo dalla Sardegna alla Puglia e un’ambulanza lo aveva trasportato al pronto soccorso per accertamenti. Ora tranquillizza i fan e si prepara a “spaccare tutto”.

[…] “Dopo una giornata di riposo e di controlli, ci tengo a tranquillizzare tutti. – scrive Fedez sui social – Visti i miei trascorsi anche una cosa banale è meritevole di accertamenti approfonditi. Vi comunico pertanto che domani sera (sabato 4 agosto, ndr) come da previsioni ci vediamo al Billionaire di Porto Cervo. Spacchiamo tutto! Un ringraziamento alle migliaia di persone che mi aspettavano ieri alla Praja di Gallipoli, promesso ci vediamo presto”.

[…] A comunicare la notizia era stato il suo staff che, attraverso il profilo Instagram di Fedez, aveva pubblicato una nota: "Purtroppo durante il volo verso Gallipoli Federico non è stato bene, è stato soccorso da un'ambulanza in aeroporto e al momento è ancora in attesa dei risultati". Il cantante è stato dimesso dopo poche ore. E la madre del rapper, Tatiana Berrinzaghi aveva detto in radio che si era trattato di un'intossicazione alimentare.

FEDEZ RASSICURA I FAN DOPO IL RICOVERO A BRINDISI 1

[…] Meno di tre settimane fa, il rapper era stato ricoverato al Policlinico di Milano per un'emorragia interna. In quel caso i medici lo avevano sottoposto a una gastroscopia e lo avevano operato per bloccare la perdita di sangue. Come aveva spiegato a Il Corriere della Sera Massimo Falconi, direttore dell'Unità Operativa di Chirurgia del pancreas e dei trapianti all'IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano, che ha asportato al cantante il raro tumore a marzo 2022, un carcinoma neuroendocrino, si è trattato di ulcere anastomotiche, ovvero una complicanza, spesso immediata e grave, seppur rara, di una chirurgia gastro-duodeno-digiunale. Si tratta di ulcere, spesso causate da un'infezione da Helicobacter pylori o favorite dall'assunzione di antinfiammatori non steroidei.

