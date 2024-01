19 gen 2024 14:35

COME STA PAPA FRANCESCO? – IN UDIENZA CON LA FEDERAZIONE INTERNAZIONALE DELLE UNIVERSITA' CATTOLICHE, BERGOGLIO HA RINUNCIATO A LEGGERE IL DISCORSO PREPARATO: “HO IL RESPIRO UN PO' AFFANNATO, ANCORA QUESTO RAFFREDDORE CHE NON SE NE VA!” – UNA SETTIMANA FA IL PONTEFICE AVEVA RIVELATO DI AVERE UNA BRONCHITE – LE PAROLE DA FABIO FAZIO: “LE DIMISSIONI? SONO UNA POSSIBILITÀ APERTA A TUTTI I PAPI MA…” – VIDEO