COME STA PAPA FRANCESCO? NON BENISSIMO VISTO CHE HA GIA' ORGANIZZATO IL SUO FUNERALE - ALLA SUA MORTE SARÀ ESPOSTO NELLA BARA E NON SU UN CATAFALCO. CI SARÀ UNA VEGLIA E NON DUE. NESSUNA CERIMONIA PER LA CHIUSURA DELLA BARA - NEL LIBRO-INTERVISTA “EL SUCESOR”, IL PONTEFICE AFFERMA: "IL RITUALE ATTUALE ERA TROPPO SOVRACCARICO" - BERGOGLIO HA DATO DISPOSIZIONI PER ESSERE SEPOLTO A SANTA MARIA MAGGIORE: "MI HANNO CONFERMATO CHE TUTTO È PRONTO…”