Come sta Vladimir Putin? Secondo il canale telegram “General SVR”, che per primo ha parlato dei problemi di salute del presidente russo, «da martedì tutti i rapporti passano attraverso Nikolai Patrushev, segretario del Consiglio di sicurezza della Federazione Russa».

Il canale di contro informazione presumibilmente gestito da un ex generale dei servizi segreti esteri russi noto con lo pseudonimo di “Viktor Mikhailovich” parla da mesi dei problemi di salute di Putin, e aveva annunciato che il presidente si sarebbe dovuto presto operare e che il comando, in quei giorni, sarebbe passato nelle mani di Patrushev. Sembra che il momento sia arrivato.

Scrive la fonte: «Per la maggior parte delle questioni che richiedono il permesso o il parere del presidente, ora Patrushev prende personalmente la decisione e informerà Putin nel suo rapporto finale. Non c'è eccezione nemmeno per il primo vice capo dell'amministrazione presidenziale, Sergei Kiriyenko, che tradizionalmente ha accesso diretto al presidente» e che «ora riferisce e riceve incarichi e raccomandazioni da Patrushev».

«Lo stesso presidente russo Vladimir Putin ha avuto solo due conversazioni telefoniche da martedì. Allo stesso tempo, i presunti incontri e discorsi di Putin di martedì, mercoledì e giovedì sono "cibo in scatola"». Il canale aveva infatti avvisato che durante l’operazione del presidente e i giorni di convalescenza i funzionari statali avevano preparato filmati, video, dichiarazioni per simulare la presenza di Putin, quello che il canale chiama “cibo in scatola”.

«Attendiamo con impazienza quando il mezzo cadavere di Putin verrà mostrato al pubblico» si augura “General SVR”, «alcuni personaggi stanno già iniziando a preoccuparsi e non capiscono davvero chi prende le decisioni chiave ed è responsabile della situazione nel Paese. Le decisioni prese da Patrushev possono e saranno senza dubbio percepite dalle persone al potere in modo ambiguo e, senza garanzie di sostegno a queste decisioni da parte del presidente, tutto scivolerà rapidamente in una crisi politica».

«Ora il regime in Russia si basa esclusivamente sull'autorità del presidente e sulle sue garanzie per le élite. E come partito di Zhirinovsky, il regime di Putin senza Putin è una merda noiosa e informe, in cui né Patrushev né nessun altro possono essere la base e il nucleo».

