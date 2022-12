28 dic 2022 13:49

COME STA RATZINGER? – LE CONDIZIONI DI PAPA BENEDETTO XVI, PER IL QUALE OGGI BERGOGLIO HA CHIESTO DI PREGARE PERCHÉ “MOLTO MALATO”, SI SONO AGGRAVATE NEI GIORNI PRECEDENTI AL NATALE, QUANDO HA INIZIATO AD ACCUSARE “PROBLEMI RESPIRATORI”. IL PONTEFICE EMERITO HA ASSISTITO A UNA MESSA IN CASA, ALL’EX MONASTERO MATER ECCLESIAE…