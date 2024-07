COME STA LA RECCHIA DI DONALD TRUMP, COLPITA DI STRISCIO DURANTE IL FALLITO ATTENTATO? MEJO DI NOI – IL TYCOON, FOTOGRAFATO SENZA BENDA DURANTE L’INCONTRO CON NETANYAHU A MAR-A-LAGO, MOSTRA UN ORECCHIO TONICO, SENZA FERITE O CICATRICI VISIBILI – A DIMOSTRAZIONE CHE GLI E’ ANDATA DAVVERO DI CULO: LA PALLOTTOLA L’HA APPENA SFIORATO, SENZA LASCIARE TRACCIA (DUE CENTIMETRI PIU' IN LA' E SAREBBE MORTO)

Dagotraduzione dal https://www.dailymail.co.uk/

donald trump mostra l orecchio ferito durante l attentato 4

Donald Trump è apparso senza benda all'orecchio per la prima volta dal fallito attentato ai suoi danni, mentre il suo medico ha rilasciato un comunicato, rispondendo ai dubbi sul fatto che sia stato colpito da un proiettile. Le immagini mostrano che l'orecchio destro del 45° presidente degli Stati uniti sembra essersi ripreso in modo sorprendentemente rapido in meno di due settimane da quando un uomo armato ha aperto il fuoco su di lui.

L’attentatore, il 20enne Thomas Crooks, ha sparato otto colpi dal suo AR-15 verso il palco da cui Trump stava tenendo un comizio a Butler, in Pennsylvania. Il sangue ha ricoperto il volto del tycoon che veniva tirato giù freneticamente dal palco dagli agenti del Secret service, in quello che è stato riconosciuto come un enorme fallimento nella sicurezza da parte dell'agenzia che avrebbe dovuto proteggerlo.

donald trump mostra l orecchio ferito durante l attentato 3

Le foto di Trump senza benda all’orecchio sono state scattate mentre l'ex presidente accoglieva il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu nella sua casa di Mar-a-Lago in Florida.

[…] La foto dell'orecchio arriva lo stesso giorno in cui il medico di Trump, il dott. Ronny Jackson, ha diramato un bollettino sulle condizioni di salute dell’ex presidente. Il dott. Jackson, che è anche un membro repubblicano del Congresso del Texas, ha diffuso un comunicato affermando che non c'era "assolutamente alcuna prova" che fosse stato colpito da "qualcosa di diverso da un proiettile".

donald trump e l orecchio ferito durante l attentato

[…] La rassicurazione di Jackson sul fatto che Trump è stato colpito da un proiettile anziché da un vetro o da una scheggia è un rimprovero ai dubbi sollevati dal direttore dell'FBI Christopher Wray all'inizio di questa settimana […] Mercoledì Wray ha scatenato una bufera quando, ascoltato in audizione a Capitol Hill, aveva detto che c’era ancora "qualche dubbio" sul fatto che l'ex presidente fosse stato colpito da un proiettile o da una scheggia. […]

L'Fbi ha poi confermato che Donald Trump è stato effettivamente ferito ad un orecchio da un proiettile "intero o frammentato" durante l'attentato in un comizio in Pennsylvania: "Ciò che ha colpito l'ex presidente Trump all'orecchio è stato un proiettile, intero o frammentato in piccoli pezzi", ha detto il Bureau in una nota.

donald trump con la benda sull orecchio ferito durante l attentato donald trump mostra l orecchio ferito durante l attentato 2 donald trump mostra l orecchio ferito durante l attentato donald trump con la benda sull orecchio ferito durante l attentato