30 ott 2021 10:05

COME STA LA REGINA? – ELISABETTA NON SOLO SALTERÀ LA COP26 DI GLASGOW, MA DOVRÀ RIMANERE A RIPOSO PER ALMENO ALTRE DUE SETTIMANE – LA REGINA BRITANNICA, GIÀ SOTTO OSSERVAZIONE DA UNA DECINA DI GIORNI, DI CUI UNO IN OSPEDALE, NON POTÀ PARTECIPARE A IMPEGNI CHE COMPORTINO VIAGGI O SPOSTAMENTI